sab 27 gennaio 2024

dibattito tutto interno a se stessa sul futuro dell’Acquedotto Pugliese. Un

ritardo sull’agenda imposta dalla burocrazia, da addebitare principalmente

alla Giunta Emiliano, dal momento che i termini dell’ennesima proroga di

affidamento ad Aqp S.p.a. erano chiaramente noti (la dead-line del

31/12/2025 non esce oggi).

Cosi come possiamo affermare con fermezza che la Regione Puglia, a 13 anni

dal risultato referendario del 2011, non solo abbia arbitrariamente scelto

la strada dell’immobilismo e del mantenimento di un status quo (che era

evidentemente effimero), ma che in maniera subdola attraverso una Delibera

di Giunta (607 del 3 maggio 2023) nei fatti apre la strada ad un modello di

multiutility che ricorda lo schema privatistico.

Come USB Puglia insieme al Coordinamento dei Lavoratori AQP, in solitudine,

abbiamo chiesto ed ottenuto audizione presso le Commissioni congiunte II e

V per esprimere il punto di vista e le perplessità rispetto alla proposta

di legge a firma dei Consiglieri Amati e Mennea, al momento unica risposta

da parte delle istituzioni ad un disastro annunciato.

Una Legge che, ribadiamo, non è quello che sarebbe a nostro parere

l’orizzonte più auspicabile: la ripubblicizzazione reale dell’acquedotto

con sua trasformazione in soggetto che risponde al diritto pubblico.

Per questo, abbiamo sottoposto la Legge allo studio del Prof. Alberto

Lucarelli (Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli

Studi di Napoli) che ha curato il processo di ripubblicizzazione

dell’Acquedotto Napoletano nel 2012 e che, partecipando nel 2018 ad un

tavolo paritetico tra Regione Puglia e Comitato Pugliese Acqua Bene Comune,

aveva depositato con quest’ultimo una proposta di delibera regionale volta

alla trasformazione di Aqp S.p.a. in Consorzio pubblico.

Le nostre preoccupazioni e perplessità sembrano aver trovato risposta

nelle Commissioni Consiliari, come l’impegno a rendere inalienabili per i

Comuni le azioni societarie che potrebbero vedersi erogate.

Noi intendiamo lottare fino allo stremo per salvaguardare AQP e il Bene

Pubblico!

In ultimo, ci è dispiaciuto molto pendere atto che i sindacati confederali

non abbiano voluto intervenire nelle audizioni fino ad oggi, anche perché,

seppur insensibili a cosa possa comportare una cambio di assetto societario

rispetto alla tutela di un bene comune quale l’acqua, almeno dovrebbero

porre domande rispetto a cosa possa comportare per le tutele dei lavoratori

e delle lavoratrici di Aqp, come stiamo facendo noi e non limitarsi a

chiedere di istituire tavoli e tavolini che servono solo a vendere fumo a

giochi ormai fatti.

