Ricordiamo oggi alle 17 in Presidenza

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 *Oggi in Presidenza alle 17 il **seminario “Lo Stato di Diritto per lo

Sviluppo”*

Oggi, 26 gennaio, alle ore 17, nella sala “Di Jeso” della Presidenza della

Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro 33 – I piano) si terrà il seminario

“Lo Stato di Diritto per lo Sviluppo”, organizzato da Regione Puglia e

Premio Giorgio Ambrosoli in collaborazione con la Camera di Commercio di

Bari.

Il Forum intende impostare percorsi di collaborazione tra i vari

stakeholder pubblici e privati per un’efficace regolazione dei mercati in

un’ottica di tutela dell’economia legale.

Previsti, tra gli altri, gli interventi di *Michele Emiliano*, presidente

della Regione Puglia; *Francesco Paolo Sisto*, vice ministro della

Giustizia; *Alessio Nardi*, consigliere del Ministero degli Affari

Esteri; *Luca

Squeri*, parlamentare e segretario Commissione Attività Produttive Camera

dei Deputati; *Valentina Donini*, SNA Scuola Nazionale

d’Amministrazione; *Patrizia

Di Dio*, vice presidente Confcommercio; *Nicola Pertuso*, consigliere

Camera Commercio di Bari.