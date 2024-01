Presentazione progetto PRIN “Mercato digitale e tutela del consumatore”, Camera dei deputati 30 gennaio

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 ROMA, 26 gennaio 2024 – Creare un mercato digitale più sicuro per tutelare

i diritti dei consumatori: è questa la sfida che nei prossimi anni

interesserà l’Italia e l’Unione europea e che sarà al centro della

*presentazione

del PRIN “Mercato digitale e tutela del consumatore”*. Il progetto di

ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), ideato da un gruppo di

docenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’*Università del Salento*,

in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e

l’Università degli Studi di Palermo, è risultato vincitore del bando PNRR

2022 finanziato dall’Unione europea nell’ambito della Missione 4

“Istruzione e ricerca” del NextGenerationEU (componente 2, investimento

ore 13:00 presso la Sala stampa della Camera dei deputati*. All’incontro,

promosso dall’*On. Andrea Caroppo*, Capogruppo in IX Commissione

“Trasporti, Poste e Telecomunicazioni” e Membro dell’Intergruppo

parlamentare per l’Innovazione, interverranno il *Dott. Carlo Corazza*,

Rappresentante in Italia del Parlamento europeo, la *Sen. Maria Alessandra

Gallone*, Consigliere del Ministero dell’Università e della Ricerca, l’*On.

Andreas Schwab*, europarlamentare, coordinatore della Commissione “Mercato

interno e protezione dei consumatori” e Membro dell’Intergruppo

“Intelligenza artificiale e digitale”, la *Prof.ssa Sara Tommasi*, Docente

di diritto privato nell’Università del Salento e Principal investigator del

Progetto PRIN e la *Dott.ssa Maria Vittoria Trinchera*, Dottoranda di

ricerca in “Diritti e sostenibilità” nell’Università del Salento. È

possibile accreditarsi all’evento entro le ore 12:00 di lunedì 29 gennaio