COMUNICATO STAMPA – LA SENATRICE A VITA ELENA CATTANEO INAUGURA IL PRIMO MASTER IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA

LA SENATRICE A VITA ELENA CATTANEO INAUGURA

IL PRIMO MASTER IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA

Il corso dell’Università di Torino raccoglie la sfida dell’importanza della

divulgazione scientifica nella società contemporanea e si propone di

formare figure professionali in grado di comunicare la scienza e la salute

in modo efficace ai diversi pubblici interessati alla ricerca e

all’innovazione

Oggi, venerdì 26 gennaio, in Aula Furlan (Blu-Viola) al Polo Didattico

dell’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (Regione Gonzole, 10,

Orbassano) viene inaugurato il primo Master Universitario di I Livello in

“Comunicazione della Scienza”

dell’Università

di Torino.

La lectio magistralis Armati di scienza vede come ospite illustre Elena

Cattaneo, farmacologa, autrice del libro omonimo (2021) e senatrice a vita,

a colloquio con Gabriele Beccaria, giornalista capo redattore dell’Hub

Salute del Gruppo Gedi e responsabile di TuttoScienze per il quotidiano La

Stampa. La lectio a doppia voce, da un lato quella della ricerca

scientifica e dall’altro quella del giornalismo, incarna le due anime

inscindibili di un corso che si propone di affrontare tematiche di

attualità scientifica con il duplice approccio dell’approfondimento

accademico e della comunicazione giornalistica.

Il Master è un’iniziativa del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche

di UniTo ed è aperto a tutti gli indirizzi di laurea triennale. Si

propone, attraverso una formazione teorica e pratica, di creare figure

professionali in grado di comunicare in modo efficace ai diversi pubblici

interessati alla ricerca e all’innovazione in ambito di scienza e salute,

definita, quest’ultima, secondo l’approccio “One Health”, in cui benessere

umano, animale e ambientale sono strettamente legati tra loro. Raccontare

la scienza è diventato, del resto, a pieno titolo anche la cosiddetta Terza

Missione dell’Università, obbligo da cui non ci si può più esimere.

Il Master offre un percorso di formazione alla comunicazione della scienza,

teorica e pratica, a 360 gradi. Il programma prevede l’approfondimento e la

lettura critica della ricerca nel campo della medicina, della biologia,

della scienza ambientale e delle neuroscienze considerati cruciali per chi

vuole approfondire il mondo della comunicazione in ambito

medico-scientifico. Capire come trattare gli argomenti più attuali e

socialmente dibattuti in questi campi, dall’editing genetico nella medicina

all’alimentazione, dai vaccini al riscaldamento globale fino al rischio di

pandemie, diventa fondamentale per costruire una comunicazione davvero

efficace, che non si limiti solo a presentare e discutere le tematiche

scientifiche, ma anche a far riflettere sul loro impatto sociale.

Le lezioni si svolgeranno nella sede di Orbassano e si rivolgono a

studentesse e studenti provenienti da diversi ambiti formativi e

professionali proprio per valorizzare la varietà dei possibili percorsi

accademici, da quelli scientifici a quelli umanistici, passando per quelli

più tecnici. Il Master ha il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti del

Piemonte e nasce da una proposta di Silvia De Francia e Antonella Roetto,

entrambe attive comunicatrici di scienza, insieme ai docenti di

Dipartimento impegnati in Terza Missione, Stefania Pizzimenti e Michele De

Bortoli, e coinvolge Angelo Stera, psicologo dell’età evolutiva e Gabriele

Beccaria, giornalista scientifico.

L’evento di inaugurazione è aperto a tutti senza obbligo di prenotazione e

può essere seguito anche in diretta streaming su UnitoMedia

.

