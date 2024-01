COMUNICATO STAMPA – Il Punto Digitale Facile trasloca in municipio (e amplia l’orario settimanale) dal 29 gennaio

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 C’è un punto dove il digitale è facile

Se hai bisogno di ricevere assistenza, accompagnamento e formazione per l’accesso

e l’utilizzo delle tecnologie digitali, presso il nostro Punto potrai usufruire del

supporto di un operatore e di una postazione dedicata.

Alcuni dei servizi disponibili presso i punti di Figline e Incisa Valdarno:

Prenotazione Online – Utilizzo delle piattaforme dedicate alla

prenotazione di appuntamenti per il rilascio di documenti (CIE

e Passaporti) o per l’attivazione dello SPID.

Punti di Informazione e Assistenza – Rilascio informazioni

sulla documentazione necessaria e guida nella compilazione

di domande online per bonus e incentivi.

Inclusione Digitale – Assistenza nella navigazione online e

nell’uso degli strumenti digitali per accedere ai servizi

comunali.

Assistenza al Cittadino – Rilascio informazioni e supporto

sull’utilizzo delle app della Pubblica Amministrazione.

Corsi di formazione – Corsi per migliorare le competenze

informatiche del cittadino.

GIORNI

FIGLINE

Lunedì

9.00 – 13.00

Martedì

9.00 – 13.00

Martedì

14.30 – 18.30

Mercoledi

Giovedì

Venerdì

INCISA

9.00 – 13.00

9.00 – 13.00

15.30 – 18.30

9.00 – 13.00

Municipio Figline – Piazza IV novembre, 3

Municipio Incisa– Piazza Del Municipio, 5

