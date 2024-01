Comunicato stampa Anpas – SCUOLA GUIDA MEZZI DI SOCCORSO DELL’ANPAS: 258 AUTISTI FORMATI NEL 2023

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

SCUOLA GUIDA MEZZI DI SOCCORSO DELL’ANPAS: 258 AUTISTI FORMATI NEL 2023

Anpas Comitato Regionale Piemonte per la formazione degli autisti dei mezzi di soccorso si avvale della decennale esperienza della prestigiosa Scuola guida “Luigi Vigna – Ilario Naretto” di Anpas Piemonte e Croce Verde Torino che nel solo 2023 ha organizzato e svolto 27 corsi divisi in sessioni teoriche e pratiche di guida, formando 258 autisti soccorritori di associazioni Anpas del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria.

Il percorso formativo degli autisti delle ambulanze è molto impegnativo e selettivo, la finalità è quella di migliorare la qualità di guida del conducente che si traduce in una maggior sicurezza per l’autista stesso, per i pazienti e gli operatori trasportati, nonché nella riduzione del rischio di incidenti stradali, soprattutto durante la guida in emergenza.

La novità del 2023 è stata l’organizzazione di corsi avanzati di guida “Plus” nei quali, oltre ai già previsti esercizi – come il percorso lento tra i birilli che simula un tragitto cittadino con paziente a bordo, la frenata d’emergenza per un ostacolo improvviso da evitare, la guida in retromarcia, l’esercizio a otto per imparare a usare correttamente lo sterzo, il freno e l’acceleratore, lo slalom tra birilli a distanza molto ravvicinata che serve per imparare le posizioni corrette delle mani sullo sterzo – sono state inserite delle prove di guida più complesse.

In particolare nel corso avanzato è stato inserito l’utilizzo dello skid car, un carrellino che viene posto sulle ruote posteriori del mezzo simulando la perdita di aderenza, costringendo il discente a porre in atto metodi di guida utili a riprendere il controllo del veicolo. Altro esercizio è lo slalom lungo nel quale diventa importante gestire acceleratore, giusta frenata e impostazione della traiettoria della curva intorno al birillo.