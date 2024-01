(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Anziani non autosufficienti, il Governo Meloni ha partorito un topolino

Il decreto legislativo che darà corpo alla legge delega di riforma degli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti è deludente.

Lo stanziamento aggiuntivo previsto (oltre un miliardo di euro per i primi due anni, cioè poco più di mezzo miliardo all’anno) è oltremodo insufficiente. Basti pensare che la spesa pubblica a favore degli anziani non autosufficienti è stata, nel 2022, di circa 24,4 miliardi di euro. Aggiungere mezzo miliardo non consente neanche di coprire l’inflazione programmata. Stiamo infatti parlando di un incremento del 2 per cento, a decorrere dal 2025. Briciole. Se poi teniamo conto che dovrebbe trattarsi di risorse non strutturali, prendiamo atto che esse sono pure incerte.

Si tratta inoltre di una mera sperimentazione, che partirà tra un anno e che riguarderà una piccola platea di fortunati. In questo modo si potrà dire che i beneficiati avranno di tutto, ma appunto si tratterà di pochi. Quanto basta tuttavia per alimentare un po’ della solita propaganda.

Stefano Lepri

ex deputato PD