Agenzia regionale 76.24 Emiliano_Premio Giorgio Ambrosoli, seminario “Lo Stato di Diritto per lo Sviluppo”

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 *Premio Giorgio Ambrosoli e Regione Puglia per promuovere lo stato di

diritto in funzione dello sviluppo economico e sociale*

*Dopo l’incontro preparatorio dello scorso 1 dicembre in Camera di

Commercio a Bari, continua il percorso per tutelare e rafforzare lo stato

di diritto e la sicurezza quale fattore di sviluppo*

Nella giornata di oggi ha avuto luogo il Seminario “Lo Stato di Diritto per

lo Sviluppo” promosso da Premio Giorgio Ambrosoli e da Regione Puglia, con

il patrocinio della Camera di Commercio di Bari, presso la Presidenza di

Regione Puglia. Hanno partecipato rappresentanti ed esponenti qualificati

del territorio pugliese e delle rappresentanze nazionali della società

civile, istituzioni, enti, associazioni di categoria, il mondo delle

imprese e del commercio. L’incontro è parte di un percorso costruttivo per

un rafforzamento dello stato di diritto e del corretto funzionamento dei

mercati e della loro efficace e regolazione, per una compiuta tutela e

promozione dell’economia legale.

Dopo i saluti in video di *Annalori Ambrosoli, *moglie dell’avvocato

Giorgio Ambrosoli, sono intervenuti il Presidente della Regione Puglia*

Michele Emiliano, *il Presidente del Premio Giorgio Ambrosoli* Mario

Ferrario, *il generale *Alessio Nardi *Consigliere del Ministro degli

Affari Esteri, la premiata *Marilena Natale *consulente della Commissione

Parlamentare Antimafia, fra altri. Hanno portato i loro saluti la

VicePresidente di Confcommercio, co-promotrice del Premio, *Patrizia Di Dio*,

e *Nicola Pertuso*, in rappresentanza della Presidenza della Camera di

Commercio di Bari. Sono anche intervenuti come relatori la

costituzionalista *Antonella Gliatta* dell’Università del Molise, il

parlamentare *Luca Squeri*, *Stefano Cavanna* già membro laico del

CSM, *Valentina

Donini* della SNA Scuola Nazionale d’Amministrazione, *Riccardo Figliolia*

di Italia Civile. Ha testimoniato *Stefano Mattacchini*, nipote di Giorgio

Ambrosoli e *Sabrina Matrangola*, figlia di *Renata Fonte*.

Regione Puglia d’intesa con Premio Giorgio Ambrosoli ha convenuto che fosse

funzionale attivare un percorso specifico e fortemente focalizzato ai

risultati, capace di fornire contributi sostanziali per concrete politiche

pubbliche e private; un percorso fatto di relazioni nazionali e

internazionali consolidate nel mondo del contrasto al malaffare, casi

esemplari e le loro storie, i “premiati”, analisi delle dinamiche del

territorio, strumenti concreti nati da buone pratiche utili alla

condivisione, perseguendo l’obiettivo di un potenziamento dello sviluppo

locale e di un posizionamento nazionale e internazionale, oltre che di una

maggiore consapevolezza diffusa volta ad aumentare le potenzialità di una

società civile attenta e proattiva.

Il Presidente della Regione Puglia *Michele Emiliano *ha commentato: “*Un

grande onore per la Regione Puglia ospitare il Premio Giorgio Ambrosoli e

il Consiglio di amministrazione della fondazione, con la quale abbiamo

intenzione di proseguire la collaborazione in futuro. Porto il saluto della

Conferenza delle Regioni e del presidente Fedriga. Ricordo a tutti che

Giorgio Ambrosoli era un avvocato che fu incaricato dal tribunale di Milano

di svolgere attività nell’ambito finanziario in relazione ad una banca e, a

causa del rigore col quale svolse questo compito, fu ucciso dalla

criminalità organizzata, che aveva interesse a coprire le attività illecite

svolte all’interno della banca che stava sottoponendo a controllo, è una

figura mitica anche della mia vita. Siamo felici di ospitare qui la

fondazione in ricordo di Giorgio Ambrosoli con una prospettiva lanciata

verso il futuro, anche con riferimento all’oggetto della riunione di oggi,

che promuove lo sviluppo economico all’interno di una concezione dello

stato di diritto.”*

*Mario Carlo Ferrario* ha sottolineato che “*funzione chiave oggi dello

stato di diritto è garantire sicurezza ed efficienza della giustizia, che

sono determinanti nel processo di allocazione internazionale delle risorse

per lo sviluppo, ovviamente quelle finanziarie, ma anche le competenze, le

reti di relazione, la reputazione. La figura di Giorgio Ambrosoli è

emblematica di una visione della tutela del diritto non fine a se stesso,

ma finalizzata al bene sociale, all’assicurare il benessere della

collettività”.*

Il generale *Alessio Nardi* ha sottolineato come “*l’operato della

Farnesina è del tutto allineato con l’obiettivo di promuovere lo stato di

diritto, di farlo divenire un denominatore condiviso della comunità

internazionale, con riferimento all’obiettivo di sviluppo numero 16, senza

il quale non ci può essere né pace né giustizia, e dunque sviluppo. Si

pensi a quanto sta accadendo in Africa, in America Latina, in Medio

Oriente. Su questi temi la politica estera italiana è impegnata e pronta a

rafforzare.”*

Il Premio Giorgio Ambrosoli dal 2012 promuove gli “esempi invisibili” di

persone che nell’ambito della loro attività professionale si siano

contraddistinte per la difesa dello stato di diritto tramite la pratica

dell’integrità, della responsabilità e della professionalità, pur in

condizioni avverse a causa di “contesti ambientali” o di improprie

pressioni contro la legalità nel contesto in cui hanno operato. Le ultime

edizioni hanno messo sempre più in luce la peculiarissima forza e presenza

della società civile in Italia sui temi della tutela della legge, del

concreto operato dei cittadini che con le loro singole azioni generano una

sorte di “voce unica”, composta da molteplici “esempi invisibili”,

impegnata nel rafforzamento dello stato di diritto.

Il Premio Giorgio Ambrosoli ha svolto le sue edizioni sotto l’Alto

Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e con il Patrocinio del

Parlamento Europeo.

Link video dichiarazione Emiliano

*http://rpu.gl/OzLjl *

Link video dichiarazione Ferrario

*http://rpu.gl/WJHah *

Link video immagini seminario

*http://rpu.gl/RnveQ *