Successo di pubblico per Il Flauto magico, in scena fino a domenica 28 gennaio al Teatro Filarmonico

(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Oltre 2 mila spettatori per le prime due date del titolo inaugurale della

Stagione d’Opera e Balletto 2024. Quasi sold out anche le repliche del fine

settimana

SUCCESSO DI PUBBLICO PER IL FLAUTO MAGICO, IN SCENA FINO A DOMENICA AL

TEATRO FILARMONICO

Lo spettacolo, inserito nel Festival Mozart a Verona, replica venerdì 26

alle ore 20 e domenica 28 alle 15.30. In scena il cast internazionale

diretto da Gianna Fratta per la regia di Ivan Stefanutti

Il Flauto magico

Die Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart

Venerdì 26 gennaio ore 20.00

Domenica 28 gennaio ore 15.30

Teatro Filarmonico di Verona

Torna in scena Il Flauto magico, titolo inaugurale della Stagione d’Opera e

Balletto 2024 di Fondazione Arena al Filarmonico. Dopo le prime due repliche

pressochè esaurite, con oltre 2 mila spettatori, sono quasi sold out anche

le repliche previste per domani, venerdì 26 e domenica 28 gennaio. Il

caleidoscopico mondo di Die Zauberflöte debuttò a Vienna nel 1791, poco

prima della scomparsa di Mozart. La sua “opera tedesca”, su libretto

dell’amico Schikaneder, racconta la scoperta di sé e dell’amore sullo sfondo

di un’avvincente lotta fra luce e tenebre: una storia che si può leggere a

più livelli come fiaba, racconto di formazione, opera popolare ricca di

situazioni comiche e personaggi buffi, elementi e stili diversi che

solleticarono la fantasia del compositore ed allietano ancora oggi gli

spettatori di tutte le età con alcune delle pagine più celebri di sempre.

Quello in scena al Filarmonico è un nuovo spettacolo firmato per regia,

scene e costumi dall’esperto Ivan Stefanutti, con l’assistenza di Filippo

Tadolini e Stefano Nicolao, e luci del giovane Emanuele Agliati.

L’allestimento, coprodotto fra i teatri di OperaLombardia, il Verdi di

Trieste e la statunitense Opera Carolina, porta a Verona la sua carica

visionaria, onirica e fiabesca, come uscita dall’oriente magico delle Mille

e una notte. In scena un cast di prestigio internazionale, con alcuni

debutti importanti: il basso Alexander Vinogradov è il saggio Sarastro, la

coppia destinata ad amarsi è composta dal tenore Matteo Mezzaro (Tamino) e

dal soprano Gilda Fiume (Pamina) e la temibile Regina della Notte è

interpretata da Anna Siminska al suo esordio veronese. Al debutto anche la

giovane coppia comica Papageno-Papagena, Michele Patti e Giulia Bolcato.

Completano il cast diversi giovani talentuosi: Matteo Macchioni

(Monostatos), Marianna Mappa, Francesca Maionchi, Marta Pluda (le tre Dame),

Viktor Shevchenko, Gianluca Moro (sacerdoti/armigeri) e Alberto Comes. Due

terzetti di giovanissime voci bianche si alternano nei panni dei fanciulli

fatati che guidano gli eroi nelle loro peripezie (Jacopo Lunardi, Lorenzo

Pigozzi, Erika Zaha/Maria Vittoria Caputo, Carlotta Caruso, Anna Russo).

L’Orchestra della Fondazione Arena di Verona e il Coro preparato da Roberto

Gabbiani sono diretti dal maestro Gianna Fratta, molto apprezzata nelle

ultime stagioni al Teatro Filarmonico. La forma del Singspiel prevede

dialoghi parlati tra i diversi numeri musicali: senza alterare la lingua

originale delle sublimi pagine mozartiane, proprio i dialoghi recitati sono

stati adattati e tradotti in italiano. Il Flauto magico replica quindi

venerdì 26 gennaio alle 20 e domenica 28 gennaio alle 15.30. Biglietti,

abbonamenti e nuovi carnet sono disponibili al link

https://www.arena.it/it/teatro-filarmonico, alla Biglietteria dell’Arena e,

due ore prima di ogni recita, alla Biglietteria stessa del Teatro in via

Mutilati.

Lo spettacolo fa parte del Festival Mozart a Verona, giunto alla quinta

edizione. Nell’ambito, invece, di Arena Young, la rassegna ‘Andiamo a

teatro’, proposta formativa per scuole e studenti, propone venerdì 26

gennaio alle ore 19 il Preludio, un momento di approccio alla trama, ai

personaggi e al linguaggio del teatro in musica prima dello spettacolo, a