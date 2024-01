Premio Socialis II posto per Davide Cappello di UniSalento

(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Piazza Tancredi, 7

I 73100 Lecce

COMUNICAZIONE E URP

COMUNICATO STAMPA

PREMIO SOCIALIS PER LE MIGLIORI TESI DI LAUREA ITALIANE SU

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA E SVILUPPO SOSTENIBILE

SECONDO PREMIO A DAVIDE CAPPELLO, DOTTORE UNISALENTO IN

“MANAGEMENT DIGITALE”

Davide Cappello, dottore in “Management Digitale” all’Università del

Salento, ha ricevuto il secondo premio nell’ambito della ventunesima edizione

del Premio Socialis, iniziativa che premia le migliori tesi di laurea italiane su

responsabilità sociale d’impresa e sviluppo sostenibile. Con la tesi “La

sostenibilità della RSI nella nuova divisione internazionale del lavoro: un quadro

teorico” ha analizzato gli studi e gli approcci empirici sulla Responsabilità Sociale

d’Impresa e attraverso una approfondita ricerca qualitativa ha evidenziato i

nuovi valori emersi dalla “Seconda Divisione Internazionale del Lavoro” e

l’evoluzione del rapporto tra un’azienda e i suoi clienti, con particolare

attenzione per il benessere dei lavoratori, per il rispetto dei diritti e della

diversità e per la soddisfazione dei clienti.

«Sono molto felice che un nostro laureato abbia ottenuto questo

riconoscimento», dice il Rettore Fabio Pollice, che ha incontrato il premiato in

Rettorato «Mi sono personalmente complimentato con il dottor Davide Cappello,

ma sento il dovere di complimentarmi anche con i colleghi e le colleghe del corso

di laurea in Management digitale che è uno dei nostri corsi di maggior successo».

Il Premio Socialis accoglie studi e lavori accademici (42 gli Atenei aderenti

all’edizione 2023) che si ispirano in particolare agli Obiettivi di Sviluppo

Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU e contribuiscono a dimostrare il valore

degli investimenti delle aziende nel farsi promotrici di programmi e azioni volti

all’innovazione e alla sostenibilità. È quanto emerso anche dall’ultimo

censimento fatto dall’Osservatorio Socialis riguardo gli insegnamenti che gli

Piazza Tancredi, 7

I 73100 Lecce

COMUNICAZIONE E URP

atenei introducono nell’offerta formativa: la crescita dei corsi universitari sul

tema della sostenibilità è distribuita in sempre più numerosi dipartimenti, oltre

800 in 70 atenei italiani. È il segno della percezione sempre più ampia di quali

saranno le competenze utili al lavoro di domani.

In 21 edizioni, al Premio Socialis sono pervenute 1254 tesi di laurea da oltre

72 atenei, sono stati proclamati 125 tra vincitori e menzioni speciali, hanno

partecipato agli eventi 51 aziende

Sito: https://www.osservatoriosocialis.it/premiosocialis/

Lecce, 25 gennaio 2024