(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 GREEN e PNRR: parte da Napoli la “PASSEGGIATA PER L’ITALIA”

“IL VERDE E LA SALUTE SONO IL FUTURO DELLE NOSTRE CITTÀ”

Venerdì 26 gennaio 2024 | Antisala dei Baroni | 10:00/18:00 | presso il

Maschio Angioino | Comune di Napoli

si terrà un evento di notevole risonanza nel campo della tutela ambientale

e della progettazione urbana, il convegno “Il verde e la salute sono il

futuro delle nostre città”. Organizzato da Asso.Impre.Di.A. (Associazione

Nazionale Imprese per la Difesa e la Tutela Ambientale) con il patrocinio

della Regione Campania e del Comune di Napoli. L’incontro avrà luogo

nell’Antisala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, dalle 10 alle 18,

all’interno di un suggestivo contesto storico e che si presta perfettamente

alla discussione di temi di grande attualità e rilevanza per il futuro

delle nostre città.

“Sarà un’opportunità di confronto tra Istituzioni, Professioni e

Associazioni, tra le professioni avremo agronomi, forestali, ingegneri,

architetti e paesaggisti – dichiara Alberto Patruno Direttore Generale di

ASSO.IMPRE.DI.A. – tra gli interventi saranno presenti: Fulvio Bonavitacola

– Vicepresidente della Regione Campania, Mariano Nuzzo – Soprintendente

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli,

Enza Amato – Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Vincenzo

Santagada – Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli, Carlo Marino –

Presidente ANCI Campania, Giovanni Caggiano – Presidente ASMEL e Guido

Bourelly – Presidente PMI Unione Industriali di Napoli”.

Saranno inoltre presenti per le Professioni e Associazioni: Bruno Striano –

Presidente Ordine Agronomi e Forestali di Napoli, Gennaro Annunziata –

Presidente Ordine Ingegneri di Napoli, Emma Buondonno – Consigliera Ordine

degli Architetti di Napoli, Francesca Ferro – Direttore Legambiente

Campania, Silvana Santagada – WWF Napoli Architetto e Paesaggista, Vincenzo

Borrelli – Associazione Direttori e Tecnici del Verde dei Comuni, Martina

Solli – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio.

Parte da Napoli la “Passeggiata per l’Italia” 2024 dell’Associazione

nazionale Imprese per la Difesa e la tutela Ambientale, che ha già

programmato altre tappe a Milano, a febbraio, a Roma a marzo, a Bari ad

aprile, poi Torino, Genova, Bologna e in tante altre città, con date da

stabilire.

SARANNO RICONOSCIUTI CREDITI FORMATIVI:

AGRONOMI | FORESTALI | ARCHITETTI

Programma:

https://www.assoimpredia.com/wp-content/uploads/2024/01/26-Gennaio_.pdf