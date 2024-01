COMUNICATO STAMPA Ercolano. I consiglieri Solaro e Formicola aderisco al gruppo di Italia Viva

(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Gentili Colleghi,

Ercolano. I consiglieri Solaro e Formicola aderisco al gruppo di Italia Viva

I consiglieri comunali di Ercolano Teresa Solaro e Andrea Formicola aderiscono al gruppo consiliare di Italia Viva. La comunicazione ufficiale è stata protocollata nella mattina di giovedì 25 gennaio 2024.

I due consiglieri che aderiscono a Italia Viva continueranno a sostenere la maggioranza attuale e il sindaco Ciro Buonajuto. La loro permanenza in questa coalizione è il risultato di un impegno costante a lavorare in sinergia con le forze presenti all’interno del Consiglio Comunale per il bene e la crescita di Ercolano. Il ruolo di capogruppo sarà svolto dalla consigliera Teresa Solaro.

“Italia Viva conferma la sua presenza come laboratorio politico attivo ad Ercolano. Continua il nostro impegno per radicare sempre di più il partito sul territorio e per promuovere idee innovative, politiche inclusive e soluzioni vere per affrontare le sfide del nostro territorio” – commenta il sindaco di Italia Viva, Ciro Buonajuto.

