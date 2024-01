(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Calcio, daspo più duro, Pd presenta proposta per lotta a razzismo nelle curve

Berruto, governo inerte, maggioranza sottoscriva nostre proposte per irrigidire Daspo

“Dopo le solite dichiarazioni di circostanza sui disgustosi episodi di razzismo nello stadio di Udine, nulla si è mosso. Davanti all’inerzia del governo e del ministro Abodi, il Partito democratico ha depositato una proposta di legge, a mia prima firma, per contrastare l’odio razziale, religioso o territoriale nelle curve”.

Lo rende noto il deputato e responsabile nazionale Sport del Pd, Mauro Berruto,

che elenca i tre capisaldi della proposta depositata alla Camera:

“1. In caso di odio razziale, religioso o territoriale il daspo non sia più opzionale, ma diventi cogente;

2. ⁠In questi casi il daspo passi a un minimo di 10 anni e parta una segnalazione automatica alla Procura, affinché ci sia una valutazione che possa lasciare traccia sul casellario giudiziale;

3. I protagonisti di queste manifestazioni di odio siano sottoposti a percorsi di giustizia riparativa attraverso le associazioni sportive (sostegno attivo, arbitraggi etc)”.

“Oltre 40 deputati del Pd hanno firmato con me la proposta che metterò – conclude Berruto – a disposizione di tutto il Parlamento. Sottoscrivo le parole di Mike Maignan: “chi tace è complice”. Io non voglio essere complice e chiedo ai colleghi parlamentari e al governo: chi vuole fare qualcosa di concreto contro questa vergogna?”.

