Autonomia differenziata: Ronzoni (Uil), non ci appassiona, altre le priorità del Paese e del Sud

“A differenza della politica l’autonomia differenziata non ci appassiona.

Pensiamo fortemente che le priorità del Paese e del Sud siano altre: il

lavoro e il superamento della diffusa precarietà, la politica industriale

che registra forti criticità, il diritto alla salute”. Lo ha detto Emanuele

Ronzoni, segretario nazionale organizzativo Uil, intervenendo a Tito al

Consiglio Federale della Uil di Basilicata. “Sicuramente questa autonomia

differenziata – ha aggiunto- ci preoccupa molto perché è destinata a

dividere il Paese e ad acuire il gap Nord- Sud. Prima dovremmo eliminare le

diseguaglianze su alcuni servizi garantiti dalla Costituzione e poi

possiamo parlare di autonomia differenziata. Abbiamo, invece, la sensazione

che ci sia un approccio molto ideologico al tema, con una politica che fa

scelte mirate alle prossime scadenze elettorali. Continuiamo a registrare

diseguaglianze sociali tra Nord e Sud, soprattutto su sanità, assistenza

sociale, e oggi da volontarie della Caritas di Potenza – ha detto ancora –

abbiamo ascoltato come la povertà e il disagio sociale sono in crescita e

per noi la tutela e l’assistenza delle persone sono un dovere civico e un

valore sociale”.

Quanto ai temi della Basilicata, Ronzoni con una delegazione della

segreteria Uil lucana ha visitato lo stabilimento Hitachi di Tito .”Ho

toccato con mano-ha detto- le eccellenze e le potenzialità del sistema

produttivo lucano. Per questo ritengo che non bastano i rinnovati impegni

di Taveres e le parole in Parlamento della Premier Meloni per tutelare una

delle maggiori eccellenze del made in Italy e dell’ automotive in Europa.

Bisogna passare dalle parole ai fatti in primo luogo per difendere

centinaia di posti di lavoro dell’indotto, commesse e servizi a Melfi.

Basta con le chiacchiere come sta accadendo per il Pnrr e le risorse

comunitarie destinate allo sviluppo, alle infrastrutture, all’occupazione

al Sud. La discussione con l’Esecutivo non è finita: nei prossimi mesi

proseguiremo con le nostre mobilitazioni perché vengano cambiate alcune

scelte economiche e perché sia prestata più attenzione ai temi sui quali,

da mesi ormai, abbiamo avanzato le nostre rivendicazioni. Lo stesso

atteggiamento terremo con le istituzioni regionali”.

