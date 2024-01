(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Piacenza, 23 gennaio 2024

Oggetto: Le visite guidate di febbraio alla scoperta di Piacenza

Continuano le visite guidate organizzate dallo Iat-R di Piacenza per mostrare a turisti e cittadini nuovi punti di vista sulla città. Anche le date di febbraio sono state pensate per mettere in luce le bellezze del patrimonio storico, culturale e artistico delle quali Piacenza è adorna. Per le prossime settimane sono due le nuove visite programmate, dedicate agli adulti. La prima, dal titolo “Piacenza Arlecchina”, si terrà domenica 4 febbraio dalle 15.15 alle 16.45, con una passeggiata che, partendo dall’ufficio Iat-R di piazza Cavalli, si snoderà in un percorso tra i principali monumenti del centro storico per approdare infine alla Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina. “Amori, infedeltà e intrighi nella Piacenza antica” è invece il tema della visita in programma domenica 18 febbraio, dalle 15.30 alle 17.15, dedicata ad approfondire gli amori, i tradimenti, le congiure e i fatti di sangue che hanno scandito la storia della nobile dinastia dei Farnese. Il percorso, che ancora una volta prenderà le mosse dall’ufficio Iat-R di piazza Cavalli, condurrà sino a piazza Duomo, passando per Palazzo Farnese, la Chiesa delle Benedettine e Palazzo Landi. La gestione delle prenotazioni e dei pagamenti avverrà tramite l’ufficio Iat-R in piazza Cavalli, il costo delle visite per adulti (dai 12 anni in su) è di 10 euro.

Nell’ottica di valorizzare l’offerta enogastronomica del territorio piacentino, il Mercato Coperto di Campagna Amica (in via Farnesiana 17) riserva ai partecipanti alla visita guidata un buono sconto del 10% – che potrà essere ritirato all’atto del pagamento del biglietto presso l’ufficio Iat-R – nonché la possibilità di degustare i prodotti tipici con un menù dedicato. Il Mercato Coperto è aperto tutti i fine settimana dal venerdì dalle 16 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 14, un ampio parcheggio gratuito e riservato è a disposizione dei visitatori.