+INVITO STAMPA+ Evento “I Comuni e la legge di bilancio” 26-01 Genova

vi informo che dopodomani, venerdì 26 gennaio a partire dalle 10.30 Anci Liguria ospiterà un importante evento di rilievo nazionale che vedrà relatori, in presenza, il segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra, con Andrea Ferri e Giuseppe Ferraina di Ifel, l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, che faranno il punto sulle principali novità contenute nella legge di bilancio 2024, i tagli, la perequazione e i temi di maggiore attualità e interesse per i Comuni.

Saranno presenti molti Sindaci e Amministratori locali liguri.

L’incontro verrà moderato dal coordinatore della commissione Finanza locale di Anci Liguria Pietro Piciocchi vicesindaco di Genova.

