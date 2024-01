(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Comunicato stampa – A Caravaggio un ambulatorio diffuso per i pazienti privi di Medico di Medicina Generale

Dal prossimo 1° febbraio i pazienti senza Medico di Medicina Generale potranno accedere, su prenotazione, ad un ambulatorio CADD/Ambulatori Diffusi direttamente nel loro comune.

Una piccola boccata d’ossigeno per i pazienti privi di Medico di Medicina Generale residenti a Caravaggio.

Da Giovedì 1° Febbraio nei locali dell’ASST di Largo Donatori di Sangue 2 – Largo Cavenaghi dove è attivo il Punto Prelievi e l’ambulatorio delle Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC), grazie alla collaborazione tra la nostra Azienda e l’Amministrazione Comunale di Caravaggio, aprirà un Ambulatorio Diffuso-Servizio Cadd.

I cittadini di Caravaggio (e dell’Ambito comprendente anche Calvenzano e Misano Gera d’Adda) privi di Medico di Medicina Generale potranno prenotare un appuntamento con un Medico che ha dato la disponibilità a visitare i pazienti orfani direttamente a Caravaggio, facilitando soprattutto i più fragili.

Al momento il professionista che ha dato la disponibilità riceverà, solo su appuntamento:

– Il Lunedì dalle ore 16.30 alle 19.15

– Il Giovedì dalle ore 16.30 alle 19.15

– Il Sabato dalle 09.00 alle 13.45

Non è ammessa l’autopresentazione .

COME PRENOTARE UN APPUNTAMENTO

– In autonomia scaricando la nuova APP “AMBULATORI DIFFUSI ” ( [ https://tinyurl.com/pxk5cfse | https://tinyurl.com/pxk5cfse ] ) .

– presso le Farmacie aderenti ( bit.ly/PHARMACADD )

– presso il PUA – Punto unico di Accesso – delle Case di Comunità di Treviglio, Ponte San Pietro, Dalmine e Martinengo

– negli ambulatori delle Infermiere di Famiglia e di Comunità IFeC nelle Casa di Comunità di Treviglio, Dalmine, Ponte San Pietro e Martinengo o negli ambulatori IFEC periferici di Caravaggio, Cisano Bergamasco, Cologno al Serio, Calcio e Zanica.

