Davos, I leader dell’AI: L’intelligenza artificiale generale” sarà “migliore di quella umana

(AGENPARL) - ROMA, 23 Gennaio 2024 - I massimi dirigenti delle principali organizzazioni di intelligenza artificiale, tra cui OpenAI, Google DeepMind e Cohere, si sono riuniti al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, per discutere dell’imminente approccio dell’Intelligenza Generale Artificiale (AGI) e dei suoi potenziali impatti. Un CEO ha spiegato che l’AGI sarà “migliore degli esseri umani praticamente in qualunque cosa gli esseri umani possano fare”.

La CNBC riferisce che al vertice di Davos, un incontro di leader dell’intelligenza artificiale provenienti da stimati laboratori come OpenAI, Google DeepMind e Cohere ha avviato un dialogo significativo sull’avvento dell’AGI. Questa forma di intelligenza artificiale, che equivale o supera l’intelletto umano, è fonte sia di entusiasmo che di preoccupazione all’interno della comunità dell’intelligenza artificiale.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha suggerito durante il panel al World Economic Forum che l’AGI potrebbe diventare una realtà in un “futuro ragionevolmente vicino”. Tuttavia, Altman ha minimizzato i timori che l’AGI possa rimodellare drasticamente il mondo, affermando: “Cambierà il mondo molto meno di quanto tutti pensiamo, e cambierà i posti di lavoro molto meno di quanto tutti pensiamo”. In precedenza, Altman aveva espresso preoccupazione per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la disinformazione e gli attacchi informatici, dicendo: “Penso che le persone dovrebbero essere felici che siamo un po’ spaventati da questo”.

Aidan Gomez, amministratore delegato e cofondatore di Cohere, concorda con Altman sull’arrivo a breve termine dell’AGI, ma ne sottolinea la vaga definizione. “Prima di tutto, AGI è un termine dalla definizione molto vaga. Se lo definiamo semplicemente come “migliore degli esseri umani praticamente in tutto ciò che gli esseri umani possono fare”, sono d’accordo, molto presto potremo ottenere sistemi in grado di farlo”, ha detto Gomez, aggiungendo che mentre l’adozione nelle aziende potrebbe richiedere decenni , Cohere si concentra sul rendere questi sistemi più adattabili ed efficienti.

Lila Ibrahim, direttore operativo di DeepMind di Google, ha evidenziato l’incertezza attorno alla definizione e alla tempistica dell’AGI. “La realtà è che nessuno lo sa”, ha affermato. “C’è un dibattito tra gli esperti di intelligenza artificiale che si occupano di questo da molto tempo sia nel settore che all’interno dell’organizzazione.”

Ha continuato: “Stiamo già vedendo aree in cui l’intelligenza artificiale ha la capacità di sbloccare la nostra comprensione… dove gli esseri umani non sono stati in grado di fare quel tipo di progresso. Quindi è l’intelligenza artificiale in collaborazione con l’essere umano o come strumento”.

“Quindi penso che sia davvero una grande domanda aperta, e non so come rispondere meglio se non: come pensiamo effettivamente a questo, piuttosto che quanto tempo ci vorrà?” – ha aggiunto Ibrahim. “Come pensiamo a come potrebbe apparire e come possiamo assicurarci di essere amministratori responsabili della tecnologia?”

Il CEO di Salesforce, Marc Benioff, parlando in un panel, ha sottolineato la necessità di prevenire un “momento Hiroshima” nel campo dell’intelligenza artificiale. “Non lo vogliamo nel nostro settore dell’intelligenza artificiale. Vogliamo avere una buona e sana partnership con questi moderatori e con questi regolatori”, ha osservato Benioff, sottolineando la necessità di una regolamentazione efficace per evitare le trappole viste nei social media negli ultimi dieci anni.

Jack Hidary, CEO di SandboxAQ, ha offerto un punto di vista diverso, sottolineando che l’intelligenza artificiale, pur avendo superato il test di Turing, manca ancora di buon senso. “Una cosa che abbiamo visto dai LLM [modelli linguistici di grandi dimensioni] è che è molto potente poter scrivere per gli studenti universitari come se non ci fosse un domani, ma a volte è difficile trovare il buon senso”, ha affermato Hidary. Ha previsto un salto significativo nell’intelligenza artificiale, in particolare con i robot umanoidi che utilizzano software di comunicazione AI avanzati nel 2024​​.