(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Gentilissima/o

il Sottosegretario di Stato Sen. La Pietra ha il piacere di invitare la S.V. alla conferenza stampa di presentazione dell’unità dei Carabinieri del Comando per la Tutela Agroalimentare destinata alla vigilanza nel comparto ippico.

La conferenza stampa si terrà il prossimo 25 gennaio alle ore 12:00 presso la sala Cavour, sita al 1° piano di questo Ministero (non è prevista la possibilità di collegamento da remoto).

Per ragioni organizzative si prega di confermare la partecipazione a questo indirizzo di posta elettronica entro e non oltre le ore 9:00 di martedì 23 gennaio p.v..