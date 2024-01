Ron DeSantis abbandona la corsa presidenziale e appoggia Donald Trump

(AGENPARL) - ROMA, 22 Gennaio 2024 - Il governatore della Florida Ron DeSantis, uno dei due sfidanti rimasti dell’ex presidente Donald Trump, ha abbandonato la corsa presidenziale domenica, prima delle primarie del New Hampshire, e ha appoggiato Trump.

In un video diffuso dalla Florida domenica pomeriggio, DeSantis ha appoggiato Trump rispetto all’ultimo sfidante, l’ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley, dicendo che, sebbene sia in disaccordo con Trump, pensa che Trump sia migliore di Haley e certamente migliore del presidente democratico Joe Biden.

Nel video, DeSantis ha detto che dopo il suo secondo posto in Iowa – ha finito davanti a Haley ma molto dietro Trump – lui, la sua famiglia e il suo team hanno “pregato e deliberato sulla via da seguire”.

“Se potessi fare qualcosa per produrre un risultato favorevole – più interruzioni della campagna, più interviste – lo farei”, ha detto DeSantis. “Ma non posso chiedere ai nostri sostenitori di offrire volontariamente il loro tempo e di donare le loro risorse se non abbiamo un percorso chiaro verso la vittoria. Di conseguenza, oggi sospendo la mia campagna”.

Pochi secondi dopo, DeSantis ha formalmente appoggiato Trump.

“Per me è chiaro che la maggioranza degli elettori repubblicani delle primarie vuole dare a Donald Trump un’altra possibilità”, ha detto DeSantis. “Hanno visto la sua presidenza essere ostacolata da una resistenza implacabile e vedono i democratici usare la legge fino ad oggi per attaccarlo. Anche se ho avuto disaccordi con Donald Trump, ad esempio sulla pandemia di coronavirus e sulla sua elevazione di Anthony Fauci, Trump è superiore all’attuale presidente in carica, Joe Biden. Questo è chiaro. Ho firmato un impegno a sostenere il candidato repubblicano e onorerò tale impegno. Ha il mio appoggio perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana del passato – una forma riconfezionata di corporativismo riscaldato – che Nikki Haley rappresenta. Sono finiti i tempi in cui si mettevano gli americani per ultimi, in cui ci si inchinava davanti alle grandi multinazionali, in cui si piegava all’ideologia del risveglio”.

Anche i principali repubblicani vicini a Trump stanno iniziando a reagire alla notizia, con la senatrice Marsha Blackburn (R-TN), una delle prime sostenitrice di Trump che proprio questo fine settimana su SiriusXM 125 Patriot Channel ha invitato DeSantis e Haley a abbandonare così che i repubblicani possano unirsi dietro Trump – elogiando DeSantis per la mossa:

Blackburn è stato uno dei tanti a promuovere l’appello all’unità questo fine settimana.

L’uscita di DeSantis dalla corsa lascia sul campo un serio sfidante di Trump: Haley. Le cose tra Trump e Haley si sono intensificate in vista delle primarie GOP del New Hampshire di martedì, e una forte prestazione di Trump lì – come indicano probabilmente i sondaggi – potrebbe finirla rapidamente e presto, prima che la corsa passi al Nevada e poi alla Carolina del Sud. . Haley non competerà nemmeno nei caucus del Nevada, il che significa che l’uscita di DeSantis dal campo garantisce essenzialmente una vittoria unanime di Trump lì come solo un altro candidato: Ryan Binkley, che ha ottenuto leggermente più voti dell’ex governatore dell’Arkansas Asa Hutchinson nei caucus dell’Iowa. –sta gareggiando in Nevada. Ciò che tutto ciò significa è che le primarie di martedì nel New Hampshire diventano essenzialmente una questione di vita o di morte per Haley, nel senso che deve sconfiggere Trump e vincere le primarie a titolo definitivo per avere un percorso da seguire per la sua campagna.

Questo sviluppo è una brutta notizia per le prospettive di Haley dato il fatto che il suo principale surrogato del Granite State, il governatore Chris Sununu, ha pubblicamente abbassato in modo aggressivo le aspettative per Haley lì, sostenendo che il suo finire al secondo posto è un bene per lei. Chiaramente non è più così, e la possibilità di un percorso per chiunque possa impedire a Trump di ottenere la nomination repubblicana e di concluderla molto presto sta diventando sostanzialmente inesistente in questa fase.