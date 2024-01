(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 **Ricerca e Sviluppo, martedì 23 gennaio presentazione di due bandi da 125

milioni di euro**

/Scritto da Federico Taverniti, lunedì 22 gennaio 2024 alle 10:23/

Due bandi di prossima apertura da 125 milioni di euro per sostenere gli

investimenti in Ricerca e Sviluppo del sistema produttivo toscano. Saranno

presentati domani, martedì 23 gennaio, alle ore 12.30 in Sala Pegaso a

Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze (piazza Duomo 10).

Interverranno il presidente Eugenio Giani e l’assessore allo sviluppo

economico Leonardo Marras.

