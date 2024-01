(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 22 gennaio 2024

COMUNICATO STAMPA

CAMPOREALE – SERVIZIO COORDINATO DI CONTROLLO DEL

TERRITORIO – 3 DENUNCE

I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno deferito in stato di libertà alla Procura della

Repubblica, presso il Tribunale di Palermo, tre persone un uomo e due donne, tutte residenti a

Camporeale, per furto aggravato.

I Militari delle Stazioni di Camporeale e Grisì, con il supporto dei colleghi della Compagnia

d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Carabinieri Cinofili di PalermoVillagrazia, hanno eseguito un servizio congiunto ad ampio raggio, finalizzato alla prevenzione dei

reati e delle violazioni al codice della strada organizzando posti di controllo lungo le vie di accesso

del Comune di Camporeale.

Nella circostanza, sono stati effettuati mirati controlli presso edifici del centro del paese e,

avvalendosi della collaborazione di personale tecnico “ENEL”, sono stati individuati tre

appartamenti ove avveniva un prelievo irregolare di corrente elettrica mediante allaccio diretto alla

rete.

I tre cittadini italiani, oltre a dovere risarcire il danno alla compagnia elettrica, saranno quindi

chiamati a rispondere di furto aggravato di energia elettrica con pene fino ai sei anni di reclusione.

È obbligo rilevare che gli indagati, allo stato, sono solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e

che le posizioni saranno definitivamente vagliate giudizialmente solo dopo la emissione di una

sentenza passata in giudicato in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non

colpevolezza.