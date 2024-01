nota circolo Di Vittorio

(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 L’incontro del “buon cammino” del sindaco, che improvvisamente si è

riscoperto social e comunicatore, ha aggregato un numero esorbitante di

persone…tra consiglieri folgorati sulla via di palazzo di città,

assessori e persone di staff. Quel che mancava era proprio la città, i

cittadini, chi aveva riposto fiducia ed è stato tradito.

Abbiamo chiesto a Melucci di venire a Paolo VI, confrontarsi con noi, con

la gente comune che lo ha sostenuto e non ha ricevuto nemmeno l’attenzione

richiesta.

Azzaro e Melucci hanno il coraggio di venire a Paolo VI dopo averci privato

anche della sede della circoscrizione e della sua piena operatività?

Mancarelli torna in Amiu dopo una gestione sui rifiuti che è fallita ed è

sotto gli occhi di tutti?

L’unica cosa saggia che può fare ora Melucci è andare a casa, con tutti gli

ex iscritti del partito che lo hanno usato come un tram, salvo poi sfilarsi

di corsa verso la poltrona.

*Circolo PD “Di Vittorio”Paolo VI*