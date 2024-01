Bologna 30, Schlein: Salvini smentito da suoi stessi sindaci, pensi piuttosto al fondo trasporti

(AGENPARL) – Roma, 21 gen 2024 – “Ci pensano oggi i sindaci di centrodestra di Olbia e Treviso a chiudere l’assurda polemica sulle città 30, che adottano limiti di velocità per migliorare sicurezza stradale, mobilità e qualità dell’aria, rendendo così ancor più grottesco l’intervento del ministro Salvini.

Bologna, come Olbia e Treviso, ha raccolto le preoccupazioni dei cittadini e seguito l’esempio innovativo di città come Amsterdam, Bruxelles, Londra e Barcellona, dove si respira meglio e si è ridotto drasticamente il numero di vittime per incidenti.

Salvini smetta di minare l’autonomia dei sindaci, imponendo i limiti di velocità di tutta Italia dalla sua poltrona di ministro, e pensi piuttosto a trovare le risorse che mancano per il fondo nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, per rafforzare i servizi, prorogare il bonus abbonamenti e rinnovare il contratto delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Come Partito Democratico continueremo a insistere, visto che il ministro non lo fa.”

Così la segretaria del PD Elly Schlein.