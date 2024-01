(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 *Aumento TARI, la denuncia del consigliere comunale Lucio Lonoce.*

Nella giornata di ieri, l’Ager ha comunicato a tutti i comuni pugliesi gli

adeguamenti Istat dovuti per legge agli impianti pugliesi che gestiscono i

rifiuti. Tali adeguamenti ricadranno inevitabilmente sulle famiglie e sulle

imprese con un aumento della TARI.

Un ennesimo aumento per un buco di circa 11 milioni da colmare in pochi

anni, causato dall’aumento dei costi di conferimento ma soprattutto dal

mancato raggiungimento dei livelli ottimali di raccolta differenziata

previsti dalla legge. Un tema, questo, che va visto insieme agli effetti

che produce sull’ambiente e sul decoro urbano, che Melucci non ha mai

affrontato con metodo e in modo risolutivo da quando l’amministrazione è

tornata in carica dopo il commissariamento. E questo perché ha sempre

ricercato soluzioni d’urgenza per i gravi problemi creati da una gestione

discutibile di Amiu, mai con una visione d’insieme, quasi arreso all’idea

della necessità di privatizzarla.

Basti pensare che ancora oggi il contratto di servizio resta fermo in

bozza, si sono perse le tracce del lavoro fatto negli ultimi mesi

dall’assessorato all’ambiente e che la pulizia delle strade viene

effettuata solo nelle zone che diventano set fotografici per i post

propagandistici, pochi a scapito di tutta la città.

Ci troviamo dunque davanti a un servizio di decoro, pulizia e raccolta

differenziata che i cittadini a ragione vedono fallimentare e che incide su

un aumento delle tasse. Inaccettabile.

La situazione economica della città è già in grave crisi, aumentare la TARI

e non applicare politiche serie sulla gestione dei rifiuti vuol dire non

capire di cosa hanno bisogno le nostre imprese e le nostre famiglie.

Ci opporremo con forza e chiederemo al Comune di cambiare immediatamente

management aziendale e politiche per risolvere questa questione e

proporremo, a favore dei cittadini, detrazioni a fronte dei conferimenti

nelle piattaforme dedicate per agevolare chi è più in difficoltà e chi

collabora con la città.

Lucio Lonoce

Consigliere comunale del Partito Democratico