[Università di Verona] com.st. Open Weeks 2024: l’università di Verona si presenta

Verona, 19 gennaio 2024

Comunicato stampa

Open Weeks 2024: l’università di Verona si presenta

Dal 22 gennaio al 26 gennaio l’ateneo scaligero accoglie i giovani

per orientarsi nelle loro scelte future

L’università di Verona apre le porte a future studentesse e studenti. Da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio si terrà l’Open Week, iniziativa dedicata all’orientamento e all’informazione sull’offerta formativa dell’ateneo rivolta non solo ai giovani ma anche ai genitori e ai docenti delle scuole superiori. L’evento avrà inizio lunedì 22 gennaio e si concluderà venerdì 26 gennaio.

In questa settimana molte le occasioni per poter interagire con altri studenti e dialogare con i docenti dell’università che offriranno un’ampia panoramica di tutti i corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico e dei principali servizi offerti. I corsi di laurea magistrale verranno, invece, presentati nell’edizione estiva, che si terrà dal 13 al 17 maggio.

“Il tradizionale appuntamento delle Open Weeks è fondamentale – ricorda Massimiliano Badino, referente del rettore per l’orientamento – Negli ultimi due anni l’università ha allargato ulteriormente la propria offerta formativa con proposte innovative e professionalizzanti. È quindi importante rimanere aggiornati sulle nuove opportunità di formazione messe a disposizione dal nostro ateneo per poter fare una scelta consapevole nei prossimi mesi”.

La settimana delle Open Weeks si aprirà lunedì 22 gennaio alle 9 con la presentazione dei corsi di Economia. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, sarà la volta dell’area giuridica.

Martedì 23 gennaio, dalle 9 alle 14.30, si continua con l’area di Medicina e chirurgia mentre dall 15 alle 18 sarà la volta di Lingue e letterature straniere.

Mercoledì 24 gennaio verranno presentati i corsi in Lettere, arti e comunicazione dalle 10 alle 13.30 e in Formazione, filosofia e servizio sociale, dalle 14 alle 17.30.

Giovedì 25 gennaio, dalle 9 alle 15, sarà la volta di Scienze e ingegneria, mentre venerdì 26 gennaio toccherà all’area di Scienze motorie.

L’iscrizione è obbligatoria e sarà necessaria anche per eventuali accompagnatrici e accompagnatori.

La partecipazione sarà attestata da un certificato di presenza rilasciato esclusivamente al termine di ciascun evento su richiesta dei partecipanti.

Maggiori informazioni a questo link.

