(Press release – Comunicato stampa) LG Chem and Enilive: a joint venture agreement for the biorefinery in South Korea – LG Chem e Enilive: accordo di joint venture per la bioraffineria in Corea del Sud

LG Chem and Enilive: a joint venture agreement for the biorefinery in South Korea

Rome/Seoul, January 19, 2024 – LG Chem and Enilive move a further step forward to the final investment decision on the project of a new biorefinery in South Korea by signing the joint venture agreement. The agreement has been signed in Rome by Eni CEO, Claudio Descalzi, and LG Chem CEO, Shin Hak-cheol.

Last September, Enilive (a company directly controlled by Eni, which holds 100% of its share capital) and LG Chem announced they were exploring the possibility to develop and operate a new biorefinery at existing LG Chem’s integrated petrochemical complex in Daesan, South Korea, with the aim to complete the biorefinery by 2026 and to make it process approximately 400,000 tons of renewable bio-feedstocks annually using Eni’s Ecofining(tm) technology and produce multiple products including Sustainable Aviation Fuel (SAF), Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), and bio-naphtha. LG Chem and Eni will combine expertise in this initiative. The final investment decision is expected in 2024.

Eni CEO Claudio Descalzi stated: “Biofuel production is one of the main pillars of our strategy to contribute to reach net zero emissions by 2050 also through the sale of increasingly decarbonized products to our clients. The biorefinery project we are working on together with LG Chem is a key element to expand Enilive biorefining presence internationally, to raise its capacity from current 1.65 million tons/year to over 5 million tons/year by 2030 and to increase the optionality of SAF production to up to 2 million tons/year from 2030.”

LG Chem CEO Shin Hak-cheol noted, “This agreement holds significant meaning as it represents the collaboration and joint effort of global leading companies towards the common goal of ‘Net Zero’.” He further stated, “LG Chem will actively support the successful execution of this project and, moving forward, will solidify its position as a leading company in the eco-friendly plastic industry, achieving sustainable development and carbon neutrality as a true global entity.”

LG Chem e Enilive: accordo di joint venture per la bioraffineria in Corea del Sud

Roma/Seoul, 19 gennaio 2024 – LG Chem ed Enilive annunciano la firma dell’accordo di joint venture che rappresenta un ulteriore passo verso la decisione finale di investimento per il progetto di una nuova bioraffineria in Corea del Sud. L’accordo è stato firmato a Roma dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e dall’amministratore delegato di LG Chem, Shin Hak-cheol.

Lo scorso settembre, Enilive (società direttamente controllata da Eni, che ne detiene il 100% del capitale sociale) e LG Chem hanno annunciato di aver avviato la valutazione per lo sviluppo e la gestione di una nuova bioraffineria nel sito petrolchimico di LG Chem a Daesan, in Corea del Sud. L’obiettivo è di completare l’impianto entro il 2026 e trattare circa 400.000 tonnellate/anno di materie prime biogeniche utilizzando la tecnologia Ecofining(tm) di Eni per rendere disponibili diversi prodotti tra cui il Sustainable Aviation Fuel (SAF), il biocarburante HVO diesel (olio vegetale idrogenato) e la bio-nafta. LG Chem ed Eni uniranno le rispettive competenze in questo progetto. La decisione finale d’investimento è prevista entro il 2024.

Claudio Descalzi, Amministratore delegato di Eni, ha dichiarato: “La produzione di biocarburanti è uno dei pilastri della nostra strategia per contribuire a raggiungere la piena neutralità carbonica al 2050, anche attraverso la vendita di prodotti progressivamente decarbonizzati. Il progetto di una bioraffineria a cui stiamo lavorando insieme a LG Chem è un progetto chiave per ampliare a livello internazionale la presenza di Enilive nel settore della bioraffinazione, per aumentare la sua capacità dagli attuali 1,65 milioni di tonnellate/anno a oltre 5 milioni di tonnellate/anno al 2030 e per aumentare l’opzionalità della produzione di SAF fino a 2 milioni di tonnellate/anno dal 2030.”

Shin Hak-cheol, Amministratore delegato di LG Chem, ha commentato: “Questo accordo ha un importante significato perché rappresenta lo spirito di collaborazione e lo sforzo congiunto di aziende leader a livello globale verso l’obiettivo comune del Net Zero. LG Chem contribuirà alla realizzazione di questo progetto e, in prospettiva futura, consoliderà la sua posizione di azienda leader nel settore della plastica eco-friendly, raggiungendo lo sviluppo sostenibile e la neutralità carbonica come una vera azienda globale”.

