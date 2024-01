CAMPANIA, IL MINISTRO SALVINI IN SOPRALLUOGO ALLA DIGA DI CAMPOLATTARO

(AGENPARL) – Roma, 18 gen 2024 – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha visitato oggi l’invaso di Campolattaro, un’opera attesa da 30 anni dal territorio e che è stata sbloccata nei mesi scorsi. Presenti il presidente della regione De Luca, il commissario Attilio Toscano, i sindaci del territorio e i vertici delle aziende operanti.

Oggi i lavori per il completamento della diga sono pronti a ripartire. Dopo le positive conclusioni della conferenza di servizio e l’approvazione del progetto di fattibilità economico – finanziaria da parte del commissario straordinario sono stati aggiudicati i primi tre lotti per un valore di 500 milioni di euro.

L’opera di competenza del Mit, dal valore di 700 milioni di euro, è finanziata per 500 con fondi PNRR, FSC e Fondo opere indifferibili e partecipata per il restante da Regione Campania.

Così una nota del Mit.