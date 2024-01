(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 TURISMO. CARAMANNA (FDI): FINALIZZARE TASSA SOGGIORNO A INVESTIMENTI NEL SETTORE

“L’idea di trasformare una tassa di soggiorno in tassa di scopo, finalizzata cioè a spese relative al turismo, va nella direzione della razionalizzazione e degli investimenti su quello che è uno dei settori trainanti della nostra economia. Per questo serve innanzi tutto una omogeneità di fondo, tenendo presente le differenze tra zone e comuni con maggiore vocazione turistica. Quello che ci interessa non è aumentare le entrate ma indirizzarle allo stesso settore da cui arrivano per migliorare i servizi”. Lo ha detto Gianluca Caramanna, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo alla Camera.

Maurizio Sansone

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati