DDL IMBRATTAMENTI. DE CORATO, BENE RINVIO A GIUDIZIO PER CHI DETURPO’ DITO CATTELAN. ORA SANZIONI

“Nello stesso giorno in cui a Milano arriva il rinvio a giudizio per gli eco imbecilli che avevano sporcato il monumento Love, noto come ‘Il dito’ – dell’artista Maurizio Cattelan in piazza Affari, in aula alla Camera voteremo il Ddl imbrattamenti, su proposta del Ministro della Cultura Sangiuliano. Grazie a questo nuova norma chi commette atti del dovrà pagare ciò che romperà e a risarcire la collettività rispetto a ciò che danneggerà. Nel Ddl odierno, infatti, ci sono pungenti disposizioni sanzionatorie rispetto a distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Il Governo, attraverso questo decreto, non assumerà una posizione dura ma di buon senso, nel rispetto di tutta la Nazione. Trovo assurdo e vergognoso che, una buona parte della sinistra, ancora oggi continui a difendere e a mostrare solidarietà agli attivisti di Ultima Generazione che proseguono nel deturpare, danneggiare, imbrattare e rovinare monumenti del nostro Paese che ci rendono e ci hanno resi famosi in tutto il mondo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi.

