COLOMBO (FDI),DEGUSTAZIONE VINI MOLDAVI ALLA CAMERA SEGNO AMICIZIA TRA NAZIONI

“Come presidente del Gruppo di Amicizia italo-moldavo ho voluto organizzare alla Camera dei Deputati una presentazione con degustazione di alcuni tra i migliori vini prodotti nella Repubblica di Moldova. L’evento, che si è svolto ieri con il sostegno dell’azienda Fautor, ha riunito un gran numero di deputati, rappresentanti del Governo e imprenditori italiani. L’Ambasciatore Anatolie Urecheanu, che ha definito la manifestazione come un gesto di amicizia e sostegno da parte del Parlamento italiano, ha ringraziato me i membri della sezione parlamentare bilaterale Italia-Moldova, come d’altronde il presidente della Commissione affari esteri e comunitari On. Giulio Tremonti ed il presidente del Gruppo INCE On. Salvatore Caiata per la straordinaria opportunità di presentare ad un pubblico prestigioso un settore di eccellenza della Repubblica di Moldova qual è la vinificazione. In un’atmosfera sonora creata dal violino dell’artista moldava Mariana Dudnic, i presenti hanno potuto degustare 8 vini di alta gamma prodotti dall’azienda Fautor, una delle cantine moldave produttrici di vino più premiate, assistiti dai rappresentanti dell’azienda Ruxanda Lipcan e Marin Lavric e il sommelier italiano Leonardo Callipo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo.

