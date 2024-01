Visiting professor in Urologia

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 “Male hypogonadism. From diagnosis to treatment across man’s life”

E’ l’argomento dell’incontro che si è svolto ieri pomeriggio all’Ospedale di Circolo di Varese, con la partecipazione del visiting professor Antonio Aversa, Professore Ordinario di Endocrinologia Università degli Studi della Magna Graecia di Catanzaro e Direttore Scuola di Specialità Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.

L’incontro è stato organizzato dal Prof. Federico Dehò, Direttore dell’Urologia varesina, nell’ambito del Visiting Professor Program in Urology del Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica dell’Università dell’Insubria, diretto dal Prof. Giulio Carcano.

Ad introdurre il prestigioso ospite, oltre al Prof. Carcano, anche la Prof.ssa Maria Laura Tanda, ordinaria di Endocrinologia all’Università dell’Insubria.

La sessione conclusiva ha offerto l’occcasione per fare il punto sull’attività di ricerca clinica frutto della sinergia tra ASST Sette Laghi e Università degli Studi dell’Insubria.

“La visita del Prof. Aversa è stato un evento molto importante e multidisciplinare- ha commentato il Prof. Dehò – volto alla formazione degli specializzandi del nostro Ateneo. La collaborazione con altri Istituti è il punto di partenza per la crescita clinica e scientifica della nostra Scuola”.

Dott.ssa Francesca Mauri

Resp. URP e Comunicazione

ASST Sette Laghi – Varese