(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 PNRR, LOCATELLI: DECRETO VALUTAZIONE DI BASE E MULTIDIMENSIONALE IN FASE AVANZATA

ROMA, 16 GEN – Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha partecipato oggi alla Cabina di regia per il Pnrr nella Sala Verde di Palazzo Chigi.

“Il testo del decreto sulla valutazione di base e sulla valutazione multidimensionale -spiega il Ministro Locatelli – è in fase avanzata, siamo ampiamente nei termini perché il provvedimento è stato approvato in Conferenza Unificata e si trova ora alla valutazione del Consiglio di Stato e poi arriverà alle camere per il parere delle commissioni interessate”.

“Si tratta di una riforma fondamentale per il nostro Paese che cambia l’approccio al tema della disabilità e costruisce una prospettiva nuova e molto attesa per semplificare la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.”