(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 MAFIA. ZURZOLO (FDI): DAL PIEMONTE UN MESSAGGIO A TUTTA ITALIA PER COMBATTERLA

“Dal Piemonte, con la celebrazione della prima Giornata della Gratitudine alle Forze dell’Ordine per il contrasto alle Mafie, sono partiti un messaggio e un’indicazione di metodo a tutta Italia. L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore regionale Maurizio Marrone, grazie anche destinazione di decine di migliaia di euro a tanti Comuni su tutto territorio regionale per eventi e progetti rivolti in particolare ai giovani, ha sviluppato animo comunitario intorno al tema della legalità. Questa giornata vuole accogliere l’invito che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni avanzò lo scorso anno, commentando la cattura del boss Matteo Messina Denaro, per decenni latitante: fare del 16 gennaio il giorno di festa per chi combatte le mafie”. Lo dice Concetta Zurzolo, deputato piemontese di Fratelli d’Italia, in seguito alla sua partecipazione all’evento organizzato presso il Teatro San Lorenzo di Giaveno (Torino), città presso la quale riveste anche il ruolo di Assessore alle Politiche Sociali.

“Proprio a Giaveno questa sera viene portato in scena dalla Compagnia ‘Teatro Bresci’ lo spettacolo ‘Borsellino’. Per noi di Fratelli d’Italia e per quella generazione, come la mia, che ha deciso di investire la propria passione civile per la giustizia e legalità nella politica, Paolo Borsellino è un punto di riferimento, per la sua azione e il suo sacrificio. Gli ideali della classe dirigente che ora guida la Nazione sono infatti gli stessi che hanno animato Paolo Borsellino fin dal suo ingresso in Magistratura con lo spirito di servire lo Stato”, conclude.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati