(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Mercoledì 17 gennaio alle ore 12

Inaugurazione del nuovo parcheggio per gli studenti di Iti e Cecioni in via Emilio Zola

Livorno, 16 gennaio 2023 – Si inaugura domani, mercoledì 17 gennaio alle ore 12, il parcheggio per motorini per gli studenti di Iti e Cecioni. L’Amministrazione Comunale, grazie ad una delibera approvata la scorsa settimana, ha ricevuto da Aamps, in comodato d’uso gratuito, gli spazi esterni di quella che una volta era la sede dell’azienda ambientale. Nell’area di circa 700 metri quadri potranno parcheggiare 200 motorini. L’accesso è da via Emilio Zola. Il grande cancello bianco al numero 37 sarà aperto dalle 7,30 alle ore 17,30.

L’ingresso è vietato alle vetture.

Saranno presenti il sindaco Luca Salvetti, l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello, i vertici di Aamps e i dirigenti scolastici di Iti e Cecioni.

La stampa è invitata

—–

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003