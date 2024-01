Pro memoria/ Conferenza Stampa – Presentazione vademecum per panificatori e pasticceri (16 gennaio)

(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 CONFERENZA STAMPA

Un vademecum di spunti e buone pratiche per la gestione igienico-sanitaria

dei laboratori artigianali di panetteria e pasticceria,

realizzato da Confartigianato il collaborazione con Università degli Studi di Padova

Un vademecum di buone pratiche e spunti dedicato ai laboratori di panetteria e

pasticceria. La pubblicazione arriva al termine di un percorso che aveva come obiettivo

la realizzazione di prodotti nel rispetto della tradizione e dell’artigianalità con

attenzione alla gestione dei processi di realizzazione e delle materie prime utilizzate

con l’obiettivo di allungarne la ‘vita sullo scaffale’. Un progetto che ha visto collaborare

panificatori e pasticceri di Confartigianato Imprese Vicenza e il dipartimento di

Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) dell’Università degli Studi di Padova.

I dettagli dell’iniziativa saranno presentati nel corso di una conferenza stampa prevista

MARTEDI’ 16 GENNAIO ORE 11.30

Sala Giunta della Sede di Confartigianato Imprese Vicenza,

Via Fermi 134, Vicenza

Interverranno: Oliviero Olivieri, presidente dei Pasticceri e del Sistema Alimentazione

di Confartigianato Vicenza; i professori Luca Fasolato e Stefania Balzan del

Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) dell’Università di

Padova (docenti del Corso di Laurea di Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti con

sede presso il Complesso Universitario di Viale Margherita a Vicenza)



