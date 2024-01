(AGENPARL) - ROMA, 15 Gennaio 2024 - Secondo Igor Kirillov, l’elenco delle persone coinvolte nella frode relativa agli aiuti per il Covid-19 comprende anche i top manager di diverse organizzazioni appaltatrici statunitensi, tra cui Nita Madhav, che era amministratore delegato di Metabiota, e Peter Daszak, presidente di EcoHealth Alliance.

Un ex capo della CIA, un ex segretario alla Sanità degli Stati Uniti ed un ex consigliere medico della Casa Bianca hanno ostacolato un’indagine sulle origini del COVID-19, mentre Pfizer e Moderna hanno raccolto profitti da vaccini scadenti, il tenente generale Igor Kirillov, capo delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica (RCBD) delle forze armate russe, ha detto lunedì in un briefing.

Tra le altre persone che hanno contribuito alla diffusione della pandemia e hanno capitalizzato sulla vendita di vaccini scadenti, ha menzionato Gina Haspel, che è stata direttrice della Central Intelligence Agency (CIA) nel 2018-2021, l’ex segretario alla Sanità americano Alex Azar e Anthony Fauci, Capo consigliere medico del presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante la pandemia di COVID-19. Inoltre, “gli amministratori delegati delle aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna, Albert Bourla e Stephane Bancel, hanno ottenuto profitti eccessivi dalla vendita di farmaci pericolosi”, ha aggiunto il generale.

Secondo Kirillov, l’elenco delle persone coinvolte nella frode relativa ai soccorsi per il Covid-19 comprende anche i top manager di diverse organizzazioni appaltatrici statunitensi, in particolare Nita Madhav, che era amministratore delegato di Metabiota, e Peter Daszak, presidente di EcoHealth Alliance.

I funzionari americani e ucraini menzionati nel briefing “sono solo alcune delle persone” coinvolte in attività biologico-militari, ha detto il generale russo, aggiungendo che ulteriori informazioni saranno presentate per un’indagine militare.