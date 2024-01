(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 DDL CUOCHI. LA SALANDRA (FDI): RECUPERARE LE NOSTRE TRADIZIONI, VALORIZZANDO PROFESSIONISTI ED ECCELLENZE

“È giunto in Aula il disegno di legge sull’istituzione del Premio di ‘Maestro dell’arte della cucina italiana’, su iniziativa del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, che ringrazio per aver proposto questa iniziativa di recupero delle tradizioni e di valorizzazione dei nostri professionisti, veri e propri artisti, fondamentali anche per il sistema economico della nazione, esempio anche per tanti giovani che possono pensare così di approcciarsi a studi che li conducano ad attività artigianali di grande valore. Questo Premio si inserisce in un più ampio quadro normativo, volto a tutelare, sostenere e promuovere il patrimonio agroalimentare italiano, già oggetto di recenti misure legislative che ne ribadiscono la centralità per il sistema Paese e rappresenterebbe un ennesimo risultato tangibile dell’impegno del Governo Meloni nel promuovere la qualità, la sostenibilità e la varietà del nostro cibo, per riportare così l’Italia al centro”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati