(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 DDL CUOCHI. LA PORTA(FDI) PREMIO MAESTRO DELL’ARTE DELLA CUCINA ITALIANA È PROMOZIONE PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO

“Il disegno di legge per l’istituzione del premio di ‘Maestro dell’arte della cucina italiana’ è figlio dell’impegno costante e instancabile del Governo Meloni a tutela e promozione del nostro patrimonio enogastronomico. Un provvedimento che va verso i giovani, che li stimola ad avvicinarsi a queste professioni ed insieme al liceo del made in Italy, a formare e far crescere sempre più ambasciatori delle bellezze ed eccellenze del nostro patrimonio nazionale. Un lavoro che vede in prima linea il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ringrazio per la tenacia con cui si sta spendendo a favore di questa iniziativa e per tante altre durante questo primo anno di Legislatura, come ad esempio quella di riconoscere la cucina italiana quale patrimonio immateriale dell’Unesco”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Chiara La Porta.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati