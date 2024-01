(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 Conferenza stampa

Il punto sull’iter dei lavori di restauro di via Grande

Martedì 16 gennaio alle ore 12

Sala Cerimonie – Palazzo Comunale

Livorno, 15 gennaio 2024 – Il sindaco Luca Salvetti e l’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani, faranno il punto sull’iter dei lavori di restauro di via Grande, sulla pavimentazione e sulla riqualificazione di due piazze, domani, martedì 16 gennaio alle ore 12, nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale.

Interverranno l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, la progettista architetta Lucia Celle dell’Ipostudio di Firenze vincitore del concorso, l’ingegnere Saverio De Francesco rappresentante della cordata di imprese (Frangerini, Edinfra e Lumar) che realizza i lavori in via Grande, Roberto Pandolfi dirigente settore Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni e Christian Boneddu dell’ufficio di Mappatura e Progettazione di interventi di qualificazione di spazi e dotazioni pubbliche.

Sarà mostrato il materiale per la pavimentazione della via Grande.

