DeSantis: Trump è “vicino agli 80 anni, sarebbe un presidente zoppo, ha un sacco di problemi”

(AGENPARL) - ROMA, 14 Gennaio 2024 - Il governatore repubblicano Ron DeSantis (R-FL), aspirante presidenziale, ha detto domenica su “This Week” della ABC che se l’ex presidente Donald Trump vincesse le elezioni presidenziali del 2024, avrebbe “vicino agli 80 anni”, rendendolo un “anatra zoppa”. Presidente.”

DeSantis ha detto: “Per me, la leadership non riguarda te stesso, non è una questione di spettacolo o cose del genere, si tratta di produrre risultati. Quindi, quando fai delle promesse, le mantieni? E se non mantieni le promesse, non è una buona leadership. Quindi era… si è candidato nel 2016. Hai coperto quella campagna. Ha detto che avrebbe costruito il muro e che il Messico lo avrebbe pagato, avrebbe prosciugato la palude, avrebbe ritenuto Hillary responsabile, avrebbe eliminato il debito. Nessuna di queste cose è stata realizzata. E quindi il modo in cui la vedo è semplicemente: faccio promesse alle persone e sono pienamente intenzionato a mantenerle. E sarò disposto a sacrificare qualunque cosa sia nel mio interesse personale/politico per poter mantenere quelle grandi promesse”.

Ha aggiunto: “Quindi non ha mantenuto quelle promesse chiave la prima volta. Quindi la domanda è che, anche se potesse essere eletto, avrebbe quasi 80 anni. Sarebbe un presidente zoppo. Ha molti problemi che lo circondano personalmente di cui è molto preoccupato. Riuscirà a mantenere tutte queste cose? E quindi per me è solo che alla fine è una questione di risultati. Devi mantenere ciò che hai promesso.