*Taranto. Iaia (FdI), Pd contro Pd*

“Il Pd come al solito, non sa cosa dice il Pd stesso. Regna una tale confusione che a fronte della gravissima crisi amministrativa di Taranto, i coordinamenti provinciali e cittadini delle forze di centrosinistra (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, CON Taranto, Europa Verde, Partito Socialista Italiano, Una Strada Diversa e Sinistra Italiana) dichiarano, testuali parole, “conclusa l’esperienza politica e amministrativa a sostegno del sindaco Melucci, anche in ragione delle discutibili scelte riguardanti i componenti della nuova giunta comunale”.

Nelle stesse ore invece, il Pd Nazionale per il tramite di Igor Taruffi – Responsabile Organizzazione nazionale Pd e Davide Baruffi – Responsabile nazionale Enti locali Pd chiedono che venga “ripristinato il perimetro dell’originaria coalizione iniziale”.

A questo punto, prima di proporsi ancora e di proseguire con incredibile accanimento, facciano chiarezza e magari un passo indietro per il bene di Taranto. I danni provocati alla città sono già stati tanti e questo caos amministrativo che la tiene in stallo da mesi è vergognoso. Taranto ha bisogno di una guida sicura, chiara e che conosca le criticità e le potenzialità di questa città. Basta saltimbanchi. Ci avete provato, avete fallito miseramente e per onestà intellettuale, ora dovreste solo farvi da parte”.

*Così on.le Dario Iaia coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Taranto*