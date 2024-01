(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 Dal link è possibile scaricare il disegno: https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/y4lrdv/yluqs4/uf/3/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy91OXdTcEhPTlhsVklmV3g?_d=90C&_c=554c0750 [1]

*Opera musiva a Fornace Zarattini sulla rotonda Andorra*

Una installazione musiva abbellirà la rotonda Andorra a Fornace Zarattini, difronte a Mir e Tecnomat. Saranno *due manufatti speculari* in lamiera e mosaico al centro della rotonda, ben visibili da chi entrerà in città e da chi ne uscirà, che *riprodurranno una stella del Mausoleo di Galla Placidia*. A donare l’opera e a farsi carico di tutti gli oneri per la sua realizzazione e installazione è la Net Seals Srl, impresa di distribuzione di guarnizioni e componenti per oleodinamica e pneumatica, con sede al Mir che, nell’ambito della VIII edizione della Biennale del Mosaico contemporaneo ha proposto questo progetto al Comune.

“Desideriamo ringraziare la Net Seals – *affermano l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia e ai Lavori pubblici Federica Del Conte* – per aver pensato a questa opera, che valorizza la principale via di accesso alla città, identificandola subito con il mosaico, e valorizza Fornace Zarattini importante luogo commerciale, artigianale e residenziale. Un grazie anche a Tecnomat che ha realizzato la rotonda, nell’ambito delle opere di urbanizzazione afferenti al proprio insediamento commerciale, e che ha dato la sua disponibilità a cederla in tempi brevi all’Amministrazione che potrà così autorizzare l’installazione”.

Le due stelle di Galla Placidia, alte 1 metro e 20 centimetri, saranno realizzate dal Gruppo Mosaicisti di Marco Santi che ha il laboratorio a Ravenna proprio nel Centro Mir. I manufatti saranno costituiti da una struttura in lamiera di acciaio per garantire, data l’esposizione, un’alta resistenza alla corrosione e all’arrugginimento meteorico e climatico. Su pannelli speciali verranno incollate le tessere di mosaico in pasta vitrea a lamina metallica oro, provenienti da storiche fornaci veneziane. A protezione dagli agenti atmosferici verrà effettuato un trattamento finale con resina acrilica.

