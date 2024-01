(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 UE, M5S: GOVERNO RIFERISCA SU TRATTATIVE SU RIFORMA PATTO DI STABILITA’

Roma, 10 gen. – “A nome del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ho chiesto al Governo di venire a riferire alla commissione Politiche Ue di Montecitorio sullo stato dei negoziati relativi alla riforma del Patto di Stabilità e Crescita. Come sappiamo infatti, l’Ecofin dello scorso 21 dicembre ha raggiunto un primo accordo formale sulla proposta di revisione delle norme di bilancio europee, che sarà ora oggetto di negoziato con il Parlamento europeo e di ulteriori trattative tra gli Stati membri. Considerata la rilevanza che la revisione delle regole di bilancio avrà in ordine anche ai suoi effetti sul nostro Paese, reputiamo urgente che il Governo renda un’informativa aggiornata sui contenuti dell’accordo raggiunto in merito a tale riforma, in osservanza delle prerogative di consultazione e informazione parlamentare, in particolare quelle della nostra commissione”.

Lo ha dichiarato la deputata Elisa Scutellà, capogruppo M5S in commissione Politiche Ue.

