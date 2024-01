(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 Grottaglie ancora più green nel 2023

La città di Grottaglie celebra un +1.33% nella raccolta differenziata e riceve ulteriori fondi regionali per la tutela dell’ambiente

Il Comune di Grottaglie celebra un ulteriore successo nella gestione dei rifiuti, con la raccolta differenziata che raggiunge una media del 74.10% nel corso dell’anno 2023, registrando un aumento del +1.33% rispetto al 2022. Nel dettaglio, la raccolta differenziata ha visto un incremento di oltre 450.000 kg, mentre i rifiuti indifferenziati sono diminuiti di quasi 35.000 kg. Questi risultati positivi non solo contribuiscono a preservare l’ambiente, ma rappresentano anche un passo concreto verso l’obiettivo dell’amministrazione comunale di aumentare non solo la quantità ma soprattutto la qualità della raccolta differenziata nel 2024.

L’impegno per il 2024 sarà quello di ridurre ulteriormente la quantità di rifiuti indifferenziati destinati alle discariche, affrontando in modo sostenibile i costi di conferimento. Attualmente, i ristori derivanti dal conferimento di plastica, carta e vetro aiutano a mitigare questi costi, ma il focus rimane sull’aumento della qualità della raccolta differenziata per un impatto ancora più positivo.

Inoltre, il Comune di Grottaglie ha recentemente ottenuto un finanziamento regionale di 35.000 euro per interventi di risanamento ambientale, mirati all’eliminazione di situazioni di degrado e rischio sanitario derivante dalla presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche.

Ulteriori fondi, tra cui un contributo di € 30.000 per la rimozione dell’amianto, dimostrano l’impegno dell’amministrazione verso interventi ambientali a lungo termine. L’Ufficio ambiente pubblicherà nelle prossime settimane un avviso pubblico destinato a concedere a privati un contributo a fondo perduto per l’eliminazione dell’amianto presente in aree private.

“Questi risultati confermano il nostro impegno concreto per un ambiente più sano e sostenibile. – dichiara l’assessore con delega all’ambiente, Maurizio Stefani. L’aumento della percentuale della Raccolta Differenziata è il frutto della collaborazione di tutta la comunità di Grottaglie, e ci spinge a perseguire con determinazione obiettivi ancora più ambiziosi per il 2024”.

Nonostante i successi, il Comune attende ancora la pronuncia del TAR di Lecce riguardo all’impugnativa di una delle aziende non vincitrici della gara d’appalto per i nuovi servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti. La prossima udienza è fissata per il 30 gennaio 2024.

L’amministrazione comunale ringrazia la comunità per il contributo essenziale e incoraggia tutti a continuare ad essere parte attiva nel raggiungimento di obiettivi ancora più ambiziosi per il futuro ambientale della città.

“La nostra città sta dimostrando un forte senso di responsabilità ambientale. – conclude il Sindaco, Ciro D’Alò. Gli investimenti e i finanziamenti recentemente ottenuti riflettono la nostra volontà di affrontare le sfide ambientali in modo proattivo. Siamo grati alla comunità per il sostegno e continueremo a lavorare insieme per un futuro più verde e sostenibile per tutti.”.