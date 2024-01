(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 FISCO, OSNATO (FDI): PLAUSO A GDF PER OPERAZIONE A PRATO, GOVERNO IMPEGNATO PER LEGALITÀ E CONTRASTO A EVASIONE

“Un ringraziamento sincero alla Guardia di Finanza, nelle sue diverse articolazioni territoriali, per l’importante operazione che a Prato ha fatto luce su alcune attività illecite nel settore del ‘pronto moda’. Le indagini delle Forze dell’Ordine sono fondamentali per garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi, i diritti dei lavoratori, la protezione del consumatore da contraffazioni e raggiri, nonché per impedire che l’Erario si veda sottrarre ingenti risorse, spesso con frodi artificiose”. Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito, commentando l’inchiesta che nella città toscana si è conclusa con 21 indagati e accertamenti su flussi di svariati milioni. “Fornire sostegno a chi è impegnato nella battaglia per la legalità, non soltanto tributaria, è tra le priorità di questo Governo”, prosegue l’esponente di FdI. “Lo abbiamo dimostrato con il giro di vite sulle partite Iva ‘apri e chiudi’, una minaccia non soltanto per il gettito ma per l’ordinato funzionamento del sistema produttivo. Grazie anche a quella misura, cittadini e imprese godono di maggiori certezze nei loro rapporti economici. E gli investigatori possono operare con più efficacia”, conclude Osnato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati