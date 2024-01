(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

NOMINATA LA DIREZIONE STRATEGICA DI ATS BERGAMO

Bergamo, 10 gennaio 2024 –

Il Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Massimo Giupponi, ha completato la squadra che lo affiancherà nel mandato, procedendo alla nomina dei seguenti Direttori:

Direttore Sanitariodr.ssa Nicoletta Castelli

Direttore Amministrativodott. Alessandro Petillo

Direttore Sociosanitariodr.ssa Barbara Caimi

“A pochi giorni dalla mia conferma alla guida di ATS Bergamo -commenta il Direttore Generale Massimo Giupponi-, facendo tesoro dell’esperienza del mandato appena concluso, ho ritenuto di chiamare accanto a me delle persone e dei professionisti con esperienza e dotati di capacità multidisciplinari, con i quali progettare e costruire l’ATS del futuro”

Direttore Sanitario, dr.ssa Nicoletta Castelli.

Di Lecco, proviene dall’ATS Brianza, dove dal 2017 è Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, con una parentesi nel 2018 quale Direttore Sanitario facente funzioni. Laureata in Medicina a Pavia, ha conseguito la Specializzazione in Malattie Infettive a Genova, oltre a un Master di I° livello in Educazione Sanitaria a Pavia e uno di II° Livello in E-Medicine a Firenze. Ha collaborato con l’AUSL Valle d’Aosta per l’attivazione del registro tumori e ha diretto l’Area Igiene e Prevenzione Ambienti di vita dell’ASL di Sondrio. Ha frequentato il Corso di Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa delle Aziende Sanitarie.

Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Petillo

Laureato in Giurisprudenza, di Milano, 50 anni, vanta comprovata e pluriennale esperienza nella gestione amministrativa di Aziende Sanitarie, dove ha operato a più livelli e in differenti settori: nelle Risorse Umane al San Carlo di Milano, gli Affari Generali dell’ASST Santi Paolo e Carlo, al Besta prima negli Affari Generali poi nella gestione Amministrativa della Ricerca e Sperimentazioni Cliniche e di seguito alla Formazione. Ha diretto il Dipartimento Amministrativo dell’ASST di Crema e dal 2021 è Dirigente Amministrativo all’ASST Rhodense, al Marketing dei Servizi e agli Acquisti.

Direttore Sociosanitario, dr.ssa Barbara Caimi

Milanese, medico specializzato in Cardiologia. Presso SDA Bocconi ha frequentato la School of Management, oltre alla frequenza del Master di II° livello in Gestione dell’Innovazione in Sanità (presso PoliMi). In PoliS Lombardia ha frequentato il Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa e quello rivolto ai Direttori di Azienda Sanitaria.

Presso gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio si è occupata di Cardiologia in Geriatria Riabilitativa e nel Day Hospital Cardiologico, con la responsabilità delle attività di direzione in ambito sociosanitario. È stata Responsabile del Poliambulatorio, Cronicità e Day Hospital, ha diretto l’Unità Operativa Complessa Ambulatori, Cronicità, Territorio e Valutazione.

Direttore Sanitario della Centrale Unica Regionale Dimissioni Post-Ospedaliera, dal 2022 è Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, sempre al Pio Albergo Trivulzio di Milano.

Vanta numerose pubblicazioni, anche in lingua inglese.

“Esprimo grande soddisfazione per la nomina dei tre Direttori -prosegue il Direttore Generale Massimo Giupponi-, avvenuta dopo una valutazione dei curricola, di alto livello, sia del potenziale che i Direttori potranno esprimere nella gestione delle sfide che ci attendono.

La squadra di ATS Bergamo è pronta a continuare ad aprirsi al territorio e costruire Reti con tutti gli stakeholder, in un’ottica di sinergia e condivisione.

Ringrazio i Direttori che mi hanno affiancato in questo ultimo quinquennio, segnato da eventi di portata straordinaria, che hanno richiesto sforzi e impegno costanti: Direttore Sanitario Carlo Tersalvi, poi Michele Sofia; Direttore Sociosanitario Cristina Sarchi, poi Giuseppe Matozzo; Direttore Amministrativo Paolo Cogliati, poi Ivan Alessandro Mazzoleni”

