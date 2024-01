(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 PIANO MATTEI, LOMUTI (M5S): PETROLIO E GAS NON COOPERAZIONE, E’ PIANO DE SCALZI

Serve piano europeo per l’Africa che parta da cancellazione debito

Roma, 9 gen. – “L’unica cosa certa del Piano Mattei è che non ha nulla a che vedere con la cooperazione allo sviluppo e il contrasto alle cause socio-economiche dei fenomeni migratori: il suo vero obiettivo sono il petrolio e il gas africani, di cui l’Italia aspira a diventare l’hub per tutta l’Europa. E allora chiamiamolo Piano De scalzi e lasciate stare Mattei! Un governo Meloni, ultra-atlantista e asservito ai diktat di Washington, non ha il diritto di strumentalizzare il nome di un grande italiano, che pagò con la vita la sua indipendenza e il suo coraggio di mettersi contro gli interessi anglo-americani a favore della decolonizzazione economica dell’Africa. Un continente dove serve un grande piano europeo per portare pace, democrazia e sviluppo a una popolazione che oggi è di 1,3 miliardi ma che raddoppierà nel 2050 provocando crisi nei sistemi economici locali e flussi migratori inarrestabili. Un piano che parta dalla cancellazione del debito estero africano che è triplicato negli ultimi 15 anni, al punto che oggi i governi africani spendono quasi 200 milioni di dollari al giorno per ripagare il debito: più di quanto spendono in educazione o sanità”.

Lo ha dichiarato il deputato M5S Arnaldo Lomuti, componente della commissione Esteri di Montecitorio, intervenendo in aula in discussione generale sul decreto Piano Mattei.

