(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 ANAS, M5S: CON SUA ARROGANZA SALVINI CALPESTA ISTITUZIONI, DOMANI QT CAMERA

ROMA, 9 gennaio – “Di riferire in Parlamento sull’inchiesta Anas-Verdini il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini non ha alcuna intenzione, in compenso dà la sua versione in alcune interviste. Naturalmente si tratta di una narrazione piena di bugie, omissioni e giudizi quantomeno avventati, il tutto condito dall’ennesimo attacco alla magistratura, ancora una volta tacciata di militanza politica, come già fatto dalla premier Meloni, dal ministro Crosetto e da altri esponenti di un governo che non conosce vergogna. Dunque Salvini mette la mano sul fuoco sul fatto che all’Anas non vi siano persone corruttibili e che Tommaso Verdini sia al di sopra di ogni sospetto, con buona pace di un’inchiesta in corso i cui riscontri alimentano quantomeno grandi sospetti e delineano, al di là dell’aspetto penale, un quadro melmoso e increscioso di commistioni di interessi e di comitati d’affari pronti a mettere le mani sulle risorse pubbliche e sulle istituzioni. Ma per Salvini è tutto ok, lui è sicuro che l’inchiesta finirà in un nulla di fatto. Una grande prova di arroganza con cui calpesta le istituzioni. Visto che non vuole riferire al Parlamento, lo portiamo noi dentro la Camera con un quesito al Question Time di domani. Se Salvini pensa di scappare dalle domande del M5S si sbaglia di grosso. Con Meloni, Salvini e compagnia ogni giorno ha la sua vergogna, è di oggi la notizia dell’indagine a carico di Sgarbi. Questo governo umilia continuamente l’etica pubblica e sta trasformando l’Italia nel terreno preferito dal malaffare”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia, Infrastrutture e Trasporti alla Camera e al Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle