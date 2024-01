(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 ABUSO D’UFFICIO, SCARPINATO (M5S): GOVERNO AGEVOLA COMITATI DEL MALAFFARE

ROMA, 9 gennaio – “È surreale e inquietante che si debba discutere di una proposta di legge che vuole abrogare il reato di abuso d’ufficio, ridimensionare il reato di traffico influenza, diminuire in modi obliqui e occulti i poteri di indagine della magistratura sui reati dei colletti bianchi, mentre nel Paese si va consolidando la consapevolezza che la politica è divenuta la cinghia di trasmissione di interessi di potentati economici, di grandi e piccole lobby affaristiche, di comitati di affari, di cricche. In un quadro di malaffare sempre più diffuso, il governo Meloni fa esattamente tutto ciò che serve per accellerare questo processo di decadimento dello Stato e per facilitare la predazione del denaro e delle risorse pubbliche da parte dei comitati di malaffare. Con il ddl Nordio normalizza l’abuso di potere, cioè lo sviamento del potere pubblico per finalità private, e normalizza il conflitto di interessi, perché grazia all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio non costituirà reato neppure la violazione dell’obbligo di astenersi in presenza di un interesse privato in conflitto con l’interesse pubblico”.

Così il senatore M5S Roberto Scarpinato intervenendo in commissione Giustizia al Senato nel corso dell’esame del Ddl Nordio.

